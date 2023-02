Scontri a fuoco nell'operazione per arrestare miliziani palestinesi Categoria: Esteri

Sei palestinesi sono stati uccisi e circa 20 sono rimasti feriti in un raid dell’esercito israeliano nella città di Nablus, nel nord della Cisgiordania. Lo ha riferito il Ministero della Salute palestinese. L’operazione era volta ad arrestare in un edificio miliziani palestinesi ritenuti autori di un attacco terroristico in cui a ottobre è stato ucciso un soldato in Samaria. All’arrivo delle truppe sono scoppiati scontri a fuoco ai quali hanno partecipato membri del gruppo estremista della Jihad islamica.

