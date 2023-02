La tragedia è accaduta ieri nel nord del Paese, si cercano 49 persone mentre sono 4 le vittime accertate

Una miniera di carbone è crollata nel nord della Cina. Il bilancio delle vittime ammonta a quattro mentre i dispersi al momento sono 49. La tragedia è avvenuta il 22 febbraio e ha colpito sia lavoratori che macchinari presenti nel sito. La società che gestisce la miniera, la Inner Mongolia Xinjing Coal Industry Co. Ltd., è già stata multata lo scorso anno per molteplici violazioni della sicurezza, secondo quanto riportato dal sito web The Paper.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata