La presidente del Consiglio ha viaggiato tutta la notte a bordo del treno partito dalla stazione ferroviaria di Przemysl in Polonia: "È giusto essere qui"

Giorgia Meloni è arrivata a Kiev. La presidente del Consiglio ha viaggiato tutta la notte a bordo del treno partito dalla stazione ferroviaria di Przemysl, al confine tra Polonia e Ucraina. Nella capitale la premier visiterà alcuni luoghi simbolo della guerra come Bucha e Irpin, prima di incontrare nel pomeriggio il presidente Volodymyr Zelensky.

“Credo che fosse giusto e necessario esserci e ribadire la posizione del governo italiano, e forse anche rendersi conto personalmente di quello che serve a un popolo che si batte per la sua libertà”. Così Giorgia Meloni dopo essere scesa dal treno arrivato a Kiev. “È sempre diverso vedere con i propri occhi, credo che aiuti anche gli italiani a capire”, ha aggiunto la premier accolta al suo arrivo nella capitale da una delegazione del governo ucraino e omaggiata con un mazzo di rose.

Calenda: “Missione Meloni a Kiev fatto importante”

“La missione di Giorgia Meloni in Ucraina alla vigilia dell’anniversario dell’invasione russa è un fatto importante per la reputazione italiana e la solidità nostro posizionamento internazionale messo più volte in discussione da Salvini, Berlusconi e Conte”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda.

