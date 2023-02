I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno a Kiev

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il presidente Usa ha chiamato Meloni appena rientrato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a Kiev. I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

Casa Bianca: “Biden aspetta Meloni a Washington”

“Il presidente Biden ha parlato questa sera al telefono con il premier italiano Giorgia Meloni dopo il viaggio del presidente in Ucraina e prima della visita del premier italiano. I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria. Il presidente Biden non vede l’ora di darle il benvenuto a Washington quando i loro programmi saranno allineati”. Lo comunica la Casa Bianca a LaPresse.

Biden a Varsavia, atteso discorso per anniversario invasione

Air Force onL’Air Force One con a bordo il presidente Joe Biden è atterrato ieri a Varsavia alle 23.13, dopo un breve volo dall’aeroporto polacco di Rzeszów. Lo comunica la Casa Bianca. Oggi, il presidente Usa incontrerà i leader dei Paesi del Fianco Est della Nato e pronuncerà un discorso per il primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina.

