Lo zio le ha cambiato nome in Afraa: per la piccola era partita una gara di solidarietà internazionale

Ha fatto il giro del mondo l’immagine della piccola Aya, nata sotto le macerie del terremoto in Siria: la madre la ha data alla luce durante il sisma ed è morta, mentre lei è sopravvissuta. La piccola ha lasciato l’ospedale ed è stata adottata dalla famiglia della zia paterna. Le è stato dato un nuovo nome, Afraa, in onore della madre scomparsa. Afraa si trova ora zio, Khalil al-Sawadi, che vive con dei parenti nella città di Jinderis, nel nord della Siria, dopo che anche la sua casa è stata distrutta dal terremoto. Per adottare la piccola era partita una gara di solidarietà internazionale ma la famiglia ha preferito tenerla con sé.

