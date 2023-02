David O'Connell, 69 anni, era impegnato nella lotta contro le gang

(LaPresse) Il vescovo cattolico David O’Connell è stato ucciso con un colpo di pistola sabato a pochi isolati da una chiesa a Hacienda Heights, sobborgo californiano a circa 30 km da Los Angeles. Il religioso, 69 anni, era originario dell’Irlanda, ed era sacerdote da 45 anni. O’Connell ha lavorato per anni a South Los Angeles e si è concentrato sulla lotta alle gang, come riporta Angelus News. In seguito ha cercato di fare da meditore di pace tra i residenti e le forze dell’ordine in seguito alla violenta rivolta del 1992.

