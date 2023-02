David O'Connell, 69 anni, era impegnato nella lotta contro le gang

Un vescovo cattolico della California meridionale è stato ucciso con un colpo di pistola sabato a pochi isolati da una chiesa. David O’Connell è stato trovato a Hacienda Heights intorno alle 13 di sabato con una ferita da arma da fuoco. Gli agenti dello sceriffo sono stati chiamati nella zona, a pochi isolati dalla chiesa cattolica di San Giovanni Vianney, che fa parte dell’arcidiocesi di O’Connell, per una segnalazione di emergenza medica. I paramedici hanno dichiarato il decesso sul posto. Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Los Angeles, i detective stanno indagando sulla morte del vescovo come omicidio. Le autorità non hanno detto se il vescovo fosse un bersaglio nella sparatoria. L’ufficio dello sceriffo non ha voluto dire come e dove è stato ritrovato il suo corpo. L’assassino o gli assassini rimangono in libertà.

O’Connell, 69 anni, era un sacerdote da 45 anni ed era originario dell’Irlanda, secondo Angelus News, l’organo di informazione dell’arcidiocesi. Papa Francesco lo aveva nominato nel 2015 uno dei vescovi ausiliari dell’arcidiocesi di Los Angeles, la più grande del Paese. O’Connell ha lavorato per anni a South Los Angeles e si è concentrato sulla lotta alle gang, come riporta Angelus News. In seguito ha cercato di fare da meditore di pace tra i residenti e le forze dell’ordine in seguito alla violenta rivolta del 1992, dopo che una giuria aveva assolto quattro agenti di polizia bianchi di Los Angeles per il pestaggio di Rodney King, un uomo di colore.

