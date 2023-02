Il segretario di Stato americano in visita in Turchia: "Ci sarebbero delle conseguenze reali"

Gli Stati Uniti sono preoccupati dall’idea che la Cina possa sostenere lo sforzo bellico della Russia in Ucraina. A dirlo è il segretario di Stato americano Antony Blinken, in una conferenza stampa con il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ad Ankara. “Siamo preoccupati che stia prendendo in considerazione l’ipotesi di fornire a Mosca assistenza militare”, ha detto Blinken aggiungendo: “Il presidente Biden quando ha parlato con Xi Jinping all’inizio della guerra lo aveva avvertito che un’assistenza militare cinese alla Russia avrebbe portato a delle conseguenze reali nelle relazioni con gli Stati Uniti”.

