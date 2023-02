La tempesta ha provocato almeno 11 morti

La Nuova Zelanda ha esteso per altri sette giorni lo stato di emergenza nazionale per il passaggio del ciclone Gabrielle, che ha provocato la morte di 11 persone. Il primo ministro Chris Hipkins ha sottolineato che la decisione garantirà che le aree colpite ricevano le risorse necessarie. “6.517 persone non sono ancora state rintracciate, ma sappiamo che 4.260 stanno bene e la polizia sta continuando a lavorare per ricongiungere urgentemente gli altri”, ha dichiarato ai giornalisti a Wellington. Migliaia di famiglie sono rimaste senza corrente, soprattutto nelle zone di Napier e Hastings. Il ciclone, che è stato l’evento meteorologico più distruttivo della Nuova Zelanda negli ultimi decenni, ha provocato inondazioni diffuse, frane e interruzioni di corrente.

