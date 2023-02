Colpite diverse città del nord dello Stato di San Paolo

Almeno 30 persone sono morte in Brasile per inondazione e frane che hanno colpito diverse città del nord dello Stato di San Paolo. Le città di Sao Sebastiao e Bertioga, due delle più colpite, hanno annullato i festeggiamenti per il Carnevale mentre le squadre di soccorso lottano per trovare i dispersi, i feriti e i presunti morti tra le macerie. Il governo dello Stato di San Paolo ha dichiarato in un comunicato che le precipitazioni nella regione hanno superato i 600 millimetri in un giorno, una delle quantità più alte mai registrate in Brasile in un periodo così breve. Solo a Bertioga si sono registrati 687 millimetri in quel periodo, secondo il governo statale. Il governatore Tarcisio de Freitas ha dichiarato in un comunicato di aver chiesto il supporto dell’esercito, che invierà due aerei e squadre di soccorso nella regione.

