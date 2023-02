Spettacolo di costumi, balli e carri per celebrare il Carnevale

Decine di migliaia di residenti e turisti hanno preso parte alla seconda notte di sfilate della Scuola di Samba – organizzata nella città di San Paolo, in Brasile – per celebrare il Carnevale. Tra costumi luccicanti, carri in sfilata e balli, 14 scuole saranno giudicate in 10 distinte categorie. Il governo federale brasiliano prevede che 46 milioni di persone si uniranno ai festeggiamenti che si terranno fino al 22 febbraio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata