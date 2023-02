Il presidente ucraino in apertura del Festival internazionale del cinema nella capitale tedesca

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto questa sera il Festival internazionale del cinema di Berlino con un appello agli artisti e alle istituzioni culturali affinché ‘prendano posizione’ nella guerra in Ucraina e sostengano il suo paese e il suo popolo nella lotta contro l’aggressione russa. Zelensky, citando il regista tedesco Wim Wenders e il suo film del 1987 ‘Wings of Desire’ ha scelto una metafora dell’opera per esprimere il suo punto di vista: “La Russia oggi ha voluto costruire un muro tra l’Ucraina e l’Europa, tra la libertà e la schiavitù, tra la civiltà e il terrore”.

