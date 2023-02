La statua di Rio de Janeiro commemora le vittime del terremoto

La statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro è stata illuminata giovedì per commemorare le vittime del terremoto in Turchia e Siria. La proiezione mostra le bandiere dei due Paesi e il messaggio “Pregate per la Turchia e la Siria”. Il bilancio complessivo delle vittime del devastante terremoto ha superato quota 40 mila.

