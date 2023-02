È successo in Alabama. Le vittime erano i membri dell'equipaggio che si trovavano in volo per un'operazione di addestramento

Un elicottero Black Hawk della Guardia Nazionale del Tennessee è precipitato in Alabama, Stati Uniti. I due membri dell’equipaggio sono morti durante un’operazione di addestramento in volo. L’elicottero dopo essere caduto, intorno alle ore 15 di mercoledì 15 febbraio, ha poi preso fuoco.

