Il presidente ucraino ha affermato che si sta facendo tutto il possibile per avviare i negoziati per l'adesione all'UE

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la sua difesa è in attesa di nuove forniture di armi dalla Svezia. Il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha promesso obici Archer, oltre a 51 veicoli da combattimento per la fanteria e armi anticarro. L’Archer montato su camion è un’arma cosiddetta “spara e fuggi”, in grado di sparare rapidamente una successione di tre colpi e di essere di nuovo in movimento prima che il primo proiettile colpisca il bersaglio. Zelenskyy ha aggiunto che l’obiettivo è quello di rendere tangibile il movimento dell’Ucraina verso la vittoria in primavera. Ha affermato che si sta facendo tutto il possibile per preparare l’inizio dei negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’UE il prima possibile. “Abbiamo la leadership e la volontà necessarie per avviare i negoziati di adesione già quest’anno”, ha dichiarato.

