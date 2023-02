Secondo l'associazione Lgbtq+ Sk Sos il giovane è perseguitato da anni a causa della sua omosessualità

Idris Arsamikov, 28 anni, è stato fermato dalla polizia al suo arrivo all’aeroporto di Mosca, in Russia. Secondo l’associazione Lgbtq+ Sk Sos, che pubblica un video che riprende l’arresto, il motivo del fermo sarebbe legato alla sua omosessualità. Il ragazzo, partito dai Paesi Bassi, si stava recando in Cecenia per i funerali del padre. Nel 2018 era già stato arrestato, tenuto in uno scantinato e torturato dalle forze dell’ordine che erano venute a conoscenza della sua relazione con un uomo. Il 28enne poi è riuscito a fuggire in Olanda grazie all’aiuto di Sk Sos. Secondo quanto riportato dagli attivisti sul loro gruppo Telegram Arsamikov “è accusato di frode“. Un’imputazione di reato che “le forze dell’ordine cecene utilizzano regolarmente per perseguitare persone indesiderate”, spiega l’associazione.

