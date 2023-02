Fiocchi bianchi misti a pioggia a Sin City

Una leggera nevicata, mista a pioggia, è caduta sulla città di Las Vegas martedì 14 febbraio, giorno di San Valentino. La tempesta invernale ha costretto le autorità del Nevada a lanciare l’allerta meteo non solo per Sin City, ma per tutta la valle. Previste raffiche di vento fino a 100 chilometri orari. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale degli Stati Uniti avverte che le raffiche di vento potrebbero causare improvvise interruzioni di corrente e causare danni ad alcune strutture.

