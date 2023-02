È avvenuto nel Wisconsin: la donna è accusata di omicidio e smembramento di cadavere

Aggredisce in aula il suo avvocato, “colpevole” di aver chiesto al giudice un nuovo rinvio dell’udienza. È accaduto in un tribunale di Green Bay, nello Stato americano del Wisconsin. L’imputata, la 25enne Taylor Schabusiness, è coinvolta in un macabro caso di omicidio: è accusata di aver strangolato, nel febbraio del 2022, il coetaneo Shad Thyrion durante un incontro sessuale e di aver smembrato il suo corpo. Secondo gli investigatori, Schabusiness ha strangolato Thyrion in una abitazione di Green Bay, abusato sessualmente di lui e smembrato il suo corpo, lasciandone parti in tutta la casa e in un veicolo. Il legale della donna, Quinn Jolly, ha chiesto al giudice altre due settimane affinché un esperto della difesa esamini la capacità della sua cliente a sostenere un processo. Dopo l’aggressione di Schabusiness al suo avvocato, il giudice ha rinviato il processo al 6 marzo. Schabusiness si è dichiarata non colpevole per incapacità mentale.

