La prima ministra in conferenza stampa: "E' ora di far posto ad altri"

La prima ministra della Scozia Nicola Sturgeon ha annunciato le sue dimissioni in una conferenza stampa. Lo riporta la Bbc. Dopo più di 8 anni alla guida del governo scozzese, Sturgeon ha affermato che il suo è “il miglior lavoro del mondo”, ma ha aggiunto che è importante sapere “quasi istintivamente quando è il momento giusto per far posto a qualcun altro”.

