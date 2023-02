Ruspe sempre al lavoro tra i resti delle abitazioni crollate per il terremoto

Si continua a scavare tra le macerie in Turchia a più di una settimana dal devastante sisma che ha provocato distruzione in diverse zone del Paese e della Siria uccidendo oltre 40 mila persone. Al lavoro senza soste i soccorritori con le ruspe che scavano tra le macerie (Nelle immagini Kahramanmaras e Diyarbarkir). La speranza è di ritrovare in vita ancora dei dispersi. Due fratelli sono stati estratti vivi dalle macerie nella provincia di Kahramanmaras dopo 198 ore dal terremoto

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata