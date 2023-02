È arrivato ad Aleppo in Siria il primo aereo con aiuti umanitari dall’Arabia Saudita per le aree colpita dal sisma nel paese. Riad non ha rapporti diplomatici con il regime del presidente Assad ma ha inviato 35 tonnellate di materiale per le persone colpite dal terremoto, dopo aver fatto un’operazione analoga con le zone della Turchia colpite dal disastro che ha causato oltre 41 mila morti nei due paesi.

