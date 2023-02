L'uomo detenuto in Pakistan è accusato per l'omicidio della figlia 18enne, sparita da Novellara, nel Reggiano, nel 2021 e il cui corpo è stato ritrovato nel novembre 2022

Ennesimo rinvio per l’udienza in programma oggi alla Suprema corte di Islamabad, in Pakistan, per Shabbar Abbas, per la sua estradizione in Italia. L’uomo è accusato per l’omicidio della figlia, la 18enne Saman, sparita da Novellara, nel Reggiano, nel 2021 e il cui corpo è stato ritrovato nel novembre 2022, dopo le indicazioni fornite dallo zio della ragazza, Danish Hasnain. Sono 5 cinque gli imputati: lo zio Danish Hasnain, i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq (tutti e tre in carcere), il padre Shabbar Abbas (arrestato un mese fa in Pakistan, dove si è in attesa dell’udienza che decida sull’estradizione) e la madre Nazia Shaheen (ancora latitante in patria). Devono tutti rispondere di omicidio premeditato in concorso, sequestro di persona e soppressione di cadavere.

