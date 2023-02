Tantissime persone si sono riversate per le strade per fare festa

Mancano cinque giorni all’inizio del famoso carnevale di Rio de Janeiro e nella città brasiliana tantissime persone si sono riversate per le strade per fare festa. Sono oltre 80 gli eventi che sono stati organizzati in questi giorni. Rio torna così a festeggiare il carnevale in piena normalità nel post pandemia.

