Sesto giorno di missione per il team dei nostri connazionali della Protezione civile

Sesto giorno di impegno in Turchia per le squadre USAR dei vigili del fuoco, personale sanitario e personale della Protezione civile. I nostri soccorritori sono al lavoro nella città di Antakya. Le squadre sono impegnate in attività di ricerca e soccorso e iniziano i preparativi per poter installare l’ospedale da campo in arrivo dall’Italia. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE

