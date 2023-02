Riunione tra i partiti del Regno Unito per trovare soluzioni dopo l'uscita del Paese dall'Unione Europea

Un vertice nella massima segretezza tra i partiti del Regno Unito per affrontare i fallimenti della Brexit e trovare soluzioni per porvi rimedio. Si è tenuto, secondo quanto riporta l’Observer, da giovedì pomeriggio a venerdì nello storico ritiro di Ditchley Park nell’Oxfordshire. Vi hanno partecipato alcuni dei più importanti politici laburisti e conservatori del paese da entrambe le parti del dibattito sulla Brexit, insieme a diplomatici, esperti della difesa e ai capi di alcune delle più grandi aziende e banche. I documenti dell’incontro, ottenuti dall’Observer , lo descrivono come una “discussione privata” dal titolo: ‘Come possiamo far funzionare meglio la Brexit con i nostri vicini in Europa?’.

