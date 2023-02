La polizia spara lacrimogeni per disperdere i dimostranti

Tensioni nella capitale del Perù Lima dove migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per chiedere le dimissioni della presidente Dina Boluarte. Scontri con la polizia che ha sparato lacrimogeni per disperdere i dimostranti che stavano cercando di raggiungere il Congresso. La presidente Dina Boluarte è entrata in carica a dicembre dopo che il suo predecessore Pedro Castillo è stato estromesso per aver cercato di sciogliere la legislatura. L’attuale amministrazione rimarrà in carica fino al 2026, a meno che non vengano approvate elezioni anticipate. Dopo la destituzione di Castillo, almeno 58 persone sono state uccise nelle proteste in tutto il Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata