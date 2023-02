I manifestanti si sono riuniti a Lima per chiedere le dimissioni della Presidente peruviana Dina Boluarte e dei membri del Parlamento

I manifestanti si sono riuniti a Lima, in Perù, per chiedere le dimissioni della Presidente peruviana Dina Boluarte e dei membri del Parlamento. La manifestazione si è tenuta un giorno dopo che il Parlamento ha accantonato l’ultima proposta del governo di anticipare le elezioni al 2023. La polizia ha bloccato l’accesso dei manifestanti alla strada che porta al palazzo del Congresso e ha sparato gas lacrimogeni per disperderli. Proteste antigovernative si sono svolte anche a Cusco, dove la gente ha bloccato le strade principali, bloccando il traffico. La commissione legislativa del Parlamento sulla Costituzione ha accantonato una proposta presentata da Boluarte per anticipare le elezioni presidenziali e congressuali entro la fine del 2023. Il rifiuto del parlamento è arrivato nonostante le manifestazioni quotidiane iniziate quasi due mesi fa, quando Boluarte, allora vicepresidente, ha assunto il potere. Ha sostituito il presidente Pedro Castillo, destituito il 7 dicembre dopo il tentativo fallito di sciogliere il Parlamento.

