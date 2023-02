Vertice all'Eliseo anche con Scholz

Vertice a tre all’Eliseo tra Zelensky, Macron e Scholz, alla vigilia del Consiglio europeo. “L’Ucraina può contare sulla Francia, sui suoi partner e alleati europei per vincere la guerra. La Russia non può e non deve vincere”, ha dichiarato il presidente francese.

