Era sepolto dalle macerie di una palazzina di quattro piani crollata ad Antiochia

Dopo nove ore di intervento le squadre USAR (Urban Search And Rescue) dei vigili del fuoco sono riuscite a salvare un ragazzo di 23 anni bloccato tra le macerie di una palazzina di quattro piani crollata ad Antiochia, in Turchia per il terremoto di lunedì. Intervento estremamente complicato durante il quale sono state numerose le scosse di assestamento.

