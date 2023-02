Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, si è recato a Kiev per una visita a sorpresa

Sono pronti i tank Leopard per l’Ucraina. Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, si è recato a Kiev per una visita a sorpresa. Come riporta Spiegel, un portavoce del ministero della Difesa ucraino ha spiegato che Pistorius ha incontrato nella capitale Ucraina il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov.

Reznikov ha pubblicato una foto su Twitter che lo mostra con Pistorius e un modello di carro armato, e ha scritto: “Il ‘primo’ Leopard-2 è arrivato a Kiev”. Secondo la Dpa, in occasione della sua visita Pistorius ha annunciato che l’Ucraina avrebbe ricevuto più di 100 carri armati Leopardmodello 1A5 da un gruppo di diversi Paesi europei. Sono Germania, Danimarca e Olanda.

In una dichiarazione congiunta, i ministri della Difesa di Danimarca, Germania e Olanda hanno affermato che la spedizione dei carri armati Leopard 1 fa parte di uno sforzo “per sostenere l’Ucraina nel suo tentativo di resistere all’aggressione russa”. “Questo migliorerà in modo significativo il potenziale militare dell’Ucraina per il ripristino della loro integrità territoriale violata”, hanno affermato, aggiungendo che la consegna avverrà “nei prossimi mesi” e includerà supporto logistico e addestramento.

