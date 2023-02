Secondo NetBlocks sarebbe stato il governo di Erdogan a ordinare il blocco

Twitter risulta bloccato in Turchia su diverse reti. A riferirlo è il gruppo NetBlocks che si occupa del monitoraggio di interruzioni di servizi internet, precisando che non è stata fornita nessuna spiegazione formale ma che il blocco giunge in un momento in cui le autorità hanno sollevato preoccupazioni per disinformazione online a seguito dei terremoti che hanno colpito il sud della Turchia, oltre che il nord della Siria. Il New York Times riporta che, secondo Alp Toker, direttore di NetBlocks, la natura coordinata del blocco sembra suggerire che sia il risultato di un ordine da parte del governo. Sempre secondo Toker, il blocco sarebbe stato effettuato con un software installato dai fornitori di telecomunicazioni che può impedire il caricamento di siti web e servizi specifici.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show Twitter has been restricted in #Turkey; the filtering is applied on major internet providers and comes as the public come to rely on the service in the aftermath of a series of deadly earthquakes

