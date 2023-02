Vasto incendio per il rovesciamento dei container

Un vasto incendio è divampato nel porto di Iskenderun in Turchia lunedì dopo il sisma che ha colpito l’area. Le fiamme sarebbero state innescate dal rovesciamento dei container e non sono state ancora domate. I morti per il terremoto tra Turchia e Siria sono oltre 5mila.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata