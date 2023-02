Si tratta dell'ex agente di polizia David Carrick che ha aggredito sessualmente almeno 12 anni in 17 anni

L’ex agente di polizia londinese David Carrick, 48 anni, è stato condannato a 36 ergastoli è dovrà scontare un minimo di 30 anni e e 239 giorni di prigione prima di essere considerato per la libertà condizionale. Lo riporta la Bbc. Carrick è stato ritenuto colpevole di aver stuprato e aggredito sessualmente almeno 12 donne nell’arco di 17 anni. L’uomo ha ammesso il mese scorso di essere uno stupratore seriale in quello che i pubblici ministeri hanno descritto come uno dei casi più scioccanti che abbiano coinvolto un ufficiale della Metropolitan Police in servizio.

Il giudice che l’ha condannto: “Ha agito in modo brutale”

Durante l’udienza di condanna di martedì, il giudice Bobbie Cheema-Grubb ha detto che l’ex ufficiale ha “approfittato in modo mostruoso delle donne” dietro un’apparenza pubblica di correttezza e affidabilità. “Ha sfacciatamente violentato e aggredito sessualmente un certo numero di donne, alcune in modo molto brutale, e si è comportato come se fosse intoccabile. È stato audace e a volte implacabile, confidando che nessuna vittima avrebbe superato la vergogna e la paura per denunciarla”, ha detto il giudice a Carrick, “per quasi due decenni le è stato dato ragione, ma ora la combinazione di quelle 12 donne, che si sono fatte avanti, e dei suoi colleghi della polizia, che hanno agito sulla base delle loro prove, l’hanno smascherata e fatta cadere in basso”.

Colpevole di 49 reati

Carrick, entrato in servizio nel 2001, si è dichiarato colpevole di 49 reati, tra cui 24 capi d’accusa di stupro e accuse come aggressione, tentato stupro e falsa detenzione. I suoi crimini sono avvenuti tra il 2003 e il 2020. La Metropolitan Police ha dichiarato che i suoi crimini hanno avuto un “impatto devastante” sulla polizia e si è scusata con le vittime dopo che è emerso che nove accuse di stupro e altri crimini sono state fatte a Carrick tra il 2000 e il 2021. È stato sospeso dalla polizia solo dopo il suo arresto per una denuncia di stupro nel 2021.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata