Il leader nordcoreano: "Prepararsi alla guerra"

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ordinato alle sue forze armate di aumentare le esercitazioni di combattimento e di rafforzare la preparazione alla guerra. Kim lunedì ha presieduto una riunione della Commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori al potere e ha incoraggiato le forze armate a compiere “imprese sempre vittoriose” e a mostrare una “forza militare ineguagliabile” per aprire una nuova fase di sviluppo.

Secondo quanto riferito dall’agenzia ufficiale Korean Central News, i membri della commissione, che rappresentano i vertici militari di Kim, hanno discusso una serie di compiti volti a indurre un “grande cambiamento” nelle forze armate, tra cui “espandere e intensificare costantemente le operazioni e le esercitazioni di combattimento” e “perfezionare in modo più rigoroso la preparazione alla guerra”, ha dichiarato l’agenzia.

La commissione ha anche discusso non meglio specificati cambiamenti organizzativi per “migliorare e rafforzare fondamentalmente” gli affari militari, e le foto dell’incontro diffuse dai media statali mostrano una bandiera che rappresenta un possibile nuovo dipartimento chiamato “ufficio generale dei missili”.

L’incontro è avvenuto in mezzo ai segnali che la Corea del Nord stia pianificando una parata militare per il 75° anniversario della fondazione dell’Esercito Popolare Coreano. Questa potrebbe essere un’occasione per mostrare l’ultimo hardware del suo crescente programma di armi nucleari e missilistiche, che sta suscitando la preoccupazione degli Stati Uniti e dei suoi alleati in Asia.

