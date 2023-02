La roccaforte, eretta dall'impero ittita come punto di osservazione, era stata ricostruita dall'impero romano nel II-III secolo dopo Cristo

Il forte terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria ha provocato la distruzione del castello di Gaziantep. La roccaforte, eretta dall’impero ittita come punto di osservazione, era stata ricostruita dall’impero romano nel II-III secolo dopo Cristo.

Il castello, arroccato su una collina nel centro di Gaziantep, è il simbolo più famoso della città. Parti delle mura e delle torri di guardia della fortezza sono state rase al suolo e altre parti sono state pesantemente danneggiate, come mostrano le immagini. Il castello fu inizialmente utilizzato come torre di guardia e poi ampliato in epoca romana. È stato sottoposto a numerosi lavori di ristrutturazione, l’ultimo dei quali all’inizio degli anni 2000.

