Il cancelliere tedesco ha spiegato che le posizioni della Germania sulla guerra sono "molto chiare"

“No, Putin non ha minacciato né me né la Germania“. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in una intervista a Bild am Sonntag, spiegando che “nelle nostre telefonate, le nostre posizioni molto diverse sulla guerra in Ucraina sono molto chiare“.

