Il mezzo pesante trasportava 18 tonnellate di confezioni

Un camion che trasportava 18 tonnellate di lattine di birra si è ribaltato su un’utostrada a Santiago del Cile. L’arteria è rimasta bloccata, ostruita dal liquido e dagli imballi di lattine. In molti ne hanno approfittato per sottrarre le birre. Non ci sono feriti.

