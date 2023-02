Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza minaccia pesanti ripercussioni in caso di attacchi contro i territori annessi autonomamente da Mosca

La risposta di Mosca agli attacchi di Kiev alla Crimea o a qualsiasi altra regione russa “profonda” sarà dura e convincente. “La nostra risposta può essere a qualsiasi livello. Il presidente della Russia l’ha detto chiaramente. Non ci poniamo alcuna restrizione e, a seconda della natura delle minacce, siamo pronti a usare ogni tipo di armi“. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev in un’intervista con la giornalista Nadana Friedrichson, riportata da Ria Novosti.

“Secondo la nostra dottrina nucleare, la Russia può usare armi nucleari se armi nucleari o di altro tipo di distruzione di massa vengono usate contro la Russia o i suoi alleati, se riceve informazioni verificate sull’avvio di missili balistici per attaccare la Russia o i suoi alleati, in caso di aggressione convenzionale se l’esistenza dello Stato è in pericolo” ha aggiunto Medvedev.

