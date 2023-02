Il mezzo era diretto in Italia. L'incidente alle 5 del mattino, 4 persone sono rimaste ferite

Un autobus che trasportava cittadini rumeni in viaggio verso l’Italia si è ribaltato nel nord-est della Slovenia, uccidendo tre persone e ferendone molte altre, hanno dichiarato le autorità. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino nei pressi della città di Murska Sobota. La polizia slovena ha dichiarato che è in corso un’indagine per determinare le cause dell’incidente. Il ministero degli Esteri rumeno ha aggiunto che l’autobus trasportava 32 rumeni che stavano viaggiando verso l’Italia.

