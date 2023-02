Lo sostengono i tabloid inglesi, il Sun dice che non ci sono "suggerimenti da Buckingham Palace" sull'esclusione

Harry e Meghan saranno invitati all’incoronazione di Carlo. Lo sostengono i tabloid inglesi. Un articolo del Sun riporta che “Secondo alcuni addetti ai lavori, la ‘ipotesi di lavoro’ è che la coppia sarà presente alla cerimonia del 6 maggio, nonostante il timore che possano rovinare il momento storico con un’imbarazzante riunione” di famiglia.

I funzionari che lavorano ai piani per l’incoronazione affermano, secondo il Sun, che “non c’è stato alcun suggerimento da parte di Buckingham Palace di escludere la coppia dall’evento di tre giorni per incoronare Re Carlo III”.

La conferma arriva dopo giorni di indiscrezioni che volevano Harry e Meghan esclusi per non incontrare il fratello di Harry, William, specialmente dopo le rivelazioni contenute nella biografia di Harry, ‘Spare’, e le dichiarazioni della docuserie sulla coppia andata in onda su Netflix.

