Il Parlamento europeo ha approvato la richiesta di revoca delle immunità per gli eurodeputati Marc Tarabella e Andrea Cozzolino. Il voto è avvenuto per alzata di mano in plenaria nell’Aula di Bruxelles. La commissione giuridica aveva votato all’unanimità il parere per togliere l’immunità.

I due sono coinvolti nello scandalo Ue denominato Qatargate.

