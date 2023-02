L'attrice statunitense era accompagnata dall'attivista e premio Nobel Nadia Murad

L’attrice statunitense Angelina Jolie ha visitato la regione irachena di Sinjar insieme all’attivista e premio Nobel Nadia Murad. La coppia ha visitato il villaggio di Murad, Kocho, e ha incontrato le famiglie delle vittime di uno dei più grandi massacri di yazidi da parte dei militanti dello Stato Islamico. Successivamente, si sono recati in un cimitero del villaggio di Kocho. L’IS si è scatenato nella regione di Sinjar, nel nord dell’Iraq, nell’agosto 2014. I militanti hanno distrutto villaggi e siti religiosi, hanno messo in fila gli uomini e li hanno fucilati, prima di rapire migliaia di donne e bambini e di commercializzarli in una moderna schiavitù. Le Nazioni Unite hanno definito gli attacchi un genocidio. Il villaggio è attualmente sotto il controllo delle milizie alleate del governo di Baghdad, che hanno ripreso l’area dai militanti.

