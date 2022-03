L'attrice hollywoodiana è inviata speciale per l'Unhcr

(LaPresse) Continua il tour di Angelina Jolie in Yemen dove è arrivata come inviata speciale dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati con l’intento di mettere in evidenza i crescenti bisogni umanitari nel Paese. La star hollywoodiana dopo Aden è andata a Sanaa dove ha visitato il campo profughi di Al Raqah che ospita 130 famiglie.

