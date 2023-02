La folla si è radunata fuori dalla Broadcasting House

Migliaia di persone in manifestazione nel centro di Londra per chiedere al governo un aumento degli stipendi per i dipendenti pubblici. Oggi il maxi-sciopero nel Regno Unito ha coinvolto diverse categorie di lavoratori. La folla si è radunata fuori dalla Broadcasting House, con cartelli e un enorme pallone gonfiabile, prima che i capi sindacali Mick Lynch, segretario generale della Rmt e Mary Bousted, segretaria generale congiunta della Neu, guidassero la marcia lungo Regent Street verso Parliament Square.

