Il pontefice in Repubblica Democratica del Congo nella prima tappa del suo viaggio

Grande accoglienza per Papa Francesco a Kinshasa, nella sua prima tappa del viaggio in Africa. Il Pontefice nel tragitto in auto dall’aeroporto al palazzo presidenziale della capitale della Repubblica Democratica del Congo era atteso da migliaia di persone, assiepate ai bordi delle strade per salutare il Papa nel suo passaggio in auto.

