Organizzata da Lay's Auctioner per il 16 febbraio: sono scritti intimi scambiati con i Kassem

Una collezione di 32 lettere confidenziali e personali di Lady D andrà all’asta da Lay’s Auctioneers. Sono scritti inviati a due dei più stretti amici di Diana. L’asta si terrà il 16 febbraio. Le lettere sono state conservate da Susie e Tarek Kassem per 25 anni, si legge sul sito della casa d’aste.

“Susie e Tarek si sentono estremamente privilegiati per aver avuto l’opportunità di conoscere così da vicino la Principessa – si legge sul sito della casa d’aste -. Nel corso della loro amicizia, i Kassem si sono sempre stupiti dell’incredibile effetto che Diana aveva su chiunque entrasse in contatto con lei, per strada, a teatro, al ristorante o altrove”.

I Kassem hanno conservato alcune delle loro lettere più personali e confidenziali. In alcune lettere si parla anche dell’enorme stress che Diana stava vivendo durante i periodi in cui era più sotto stress per gli attacchi da parte dei giornali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata