La storia raccontata dal Daily Mail: una donna avrebbe cercato qualcuno che le somigliasse per uccidere, in modo da mettere in scena la sua morte, per via di una "disputa famigliare"

Una donna di 23 anni avrebbe rintracciato la sua sosia sui social media e l’avrebbe uccisa nel tentativo di simulare la propria morte, in Germania. La notizia è riportata da diversi media, tra i quali il Daily Mail. La sospettata, identificata dalla polizia come Shahraban K, “è accusata di aver pugnalato 50 volte la beauty blogger algerina Khadidja O nella città tedesca di Ingolstadt, il cui volto è stato completamente sfigurato dalle numerose coltellate”, scrive ancora il Daily Mail.

Shahraban K, blogger, avrebbe poi gettato il corpo di Khadidja nella sua Mercedes con uno stratagemma per far credere di essere lei la vittima. I fatti sono avvenuti ad agosto.

I pubblici ministeri ritengono che Shahraban K abbia ucciso Khadidja nel tentativo di inscenare la propria morte e nascondersi a causa di una “disputa familiare”.

La 23enne è sospettata di aver creato falsi account Instagram per cercare di incontrare altre donne che le somigliassero e Khadidja sarebbe caduta nella sua trappola. La donna è stata arrestata.

