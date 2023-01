Sit-in degli anarchici spagnoli: "Stato italiano assassino"

Protesta contro la detenzione al 41 bis di Alfredo Cospito davanti all’ambasciata italiana a Madrid. Un gruppo di anarchici spagnoli ha mostrato striscioni contro il regime duro a cui è sottoposto l’attivista in sciopero della fame scandendo slogan in suo favore. “Stato italiano assassino”, si legge in uno dei cartelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata