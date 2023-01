Le parole di Peskov dopo le accuse lanciate dall'ex premier britannico in un'intervista alla Bbc

Il Cremlino, per bocca del suo portavoce Dmitry Peskov, nega le accuse dell’ex premier britannico Boris Johnson secondo cui Vladimir Putin, durante una telefonata prima dell’invasione dell’Ucraina, avrebbe minacciato un attacco missilistico contro la Gran Bretagna. “No, quello che Johnson ha detto non è vero, più precisamente è una menzogna”, ha detto Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Inoltre dirò che si tratta o di una menzogna consapevole, allora probabilmente la domanda è ‘a quale scopo ha scelto questa versione di presentazione’, oppure si tratta di una menzogna inconsapevole e, allora, non ha capito di cosa gli stesse parlando il presidente Putin”, ha detto Peskov.

“Vi consigliamo di non perdere tempo” con il documentario della Bbc in cui Johnson ha accusato Putin, ha aggiunto Peskov secondo quanto riporta l’agenzia Tass.

