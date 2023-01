Cerimonia commemorativa a Kiev per Andrew Bagshaw, ucciso insieme al suo collega Christopher Parry

Domenica, nella Cattedrale di Santa Sofia di Kiev, si è tenuta una cerimonia commemorativa per il volontario britannico Andrew Bagshaw, ucciso insieme al suo collega Christopher Parry mentre stavano evacuando persone nell’Ucraina orientale. Bagshaw, 48 anni, e Parry, 28 anni, sono morti all’inizio del mese mentre si recavano nella città di Soledar, nella regione orientale di Donetsk, dove si sono svolti pesanti combattimenti. Secondo i media neozelandesi, Bagshaw, residente in Nuova Zelanda, si trovava in Ucraina per fornire aiuti umanitari.

